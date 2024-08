Nie powstanie iza bardzo nie wiadomo czemu

Z artykułu: "Wykonane w 2023 r. Studium wykonalności zidentyfikowało dwukrotny wzrost kosztów całkowitych do poniesienia w ramach realizacji zadania, tj. do kwoty 353 mln zł. Zidentyfikowano również brak podstaw formalno-prawnych dla jego realizacji przez PGW Wody Polskie." ray7 Zakop za opis, następnym razem przeczytaj co wrzucasz.