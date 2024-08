Nie trzeba daleko szukać - neuropki na wypoku leją hektolitry nienawiści do chrześcijan. Żałosne, bo akurat za chrześcijaństwem stoi kawał całkiem mądrej filozofii. Mój ulubiony element doktryny to nadstawianie drugiego policzka, czyli genialny patent na deeskalację konfliktów. Zresztą ta religia to idealny cement społeczny i nieprzypadkowo właśnie na jej fundamencie wyrosła potężna cywilizacja, którą właśnie rozmieniamy na drobne.