Impas na froncie wyglądającym jak z I wojny światowej przełamać można przewagą w powietrzu.

Co właśnie uniemozliwi ani pozycyjną obronę, ani pozycyjny atak.



To właśnie to co różniło I wojnę światową od drugiej.

Nie dało się siedzieć miesiącami w okopie, bo przylatywały samoloty i bombardowały umocnienia.



