Jak przyjdzie do wojny, to głównym decydentem i beneficjentem negocjacji będzie nie ten, kto walczy, a ten, kto może nam odciąć dostawy amunicji. Niemcy + Austria + Węgry mogą nam mocno odciąć dostęp do szlaków morskich (pozostanie droga morsko-lądowo-morska przez Norwegię i Szwecję). Nawet jeśli nasi sojusznicy magicznie znajdą w sobie więcej odwagi w starciu z mocarstwem atomowym niż mieli przeciw bezbronnym Niemcom 85 lat temu, to gówno nam będą mogli pomóc Pokaż całość