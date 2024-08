Mireczki, liczę na waszą pomoc, wierzę w #wykopefekt, bo jak wiadomo w was - nas drzemie siła.

Kto w Polsce cokolwiek kupuje / zamawia / zawiera umowę ten się w cyrku nie śmieje

TLDR:chłop z travelplanet zmienił warunki wyżywienia w mojej umowie bez mojej wiedzy, opłaciłem wycieczkę, po 11 minutach spostrzegłem ten błąd, poinformowałem od razu gościa z TP a ten napisał że "pan opłacił już wszystko także teraz to może pan sobie reklamację złożyć"

Wczoraj postanowiłem zakupić wycieczkę w travelplanet, wycieczka do Bułgarii, wylot 06.09.

Jasno poinformowałem państwa w TP że potrzebuję dwóch pokoi, all inclusive, i tak dalej. Pan przygotował mi ofertę, wpisując w nią half pension zamiast all inclusive, mimo że w każdym z maili na dzień dobry było normalnie wpisane all inclusive.

godzina 11:00 gość mi przygotowuje propozycję. W mailu napisane jest że jest opcja all inclusive

godzina 11:59 opłacam wycieczkę

godzina 12:14 dostaję informacje ze wycieczka jest opłacona i travelplanet ją potwierdza

godzina 12:25 dostrzegam błąd w umowie, informuję pana konsultanta z travelplanet a ten mi odpisuje że teraz to se mogę reklamację złożyć

godziny 12:30 - 16:00 pan jest nieosiągalny

po 16:00 się wkońcu do niego dodzwaniam, i mówię mu że no błąd się wkradł ale chciałem to jak najszybciej ogarnać, ten się przyznaje że to jego błąd (rozmowy nagrywane) ale to ja akceptuję warunki umowy i się zgodziłem na half pension poprzez opłacenie rezerwacji

dowiaduje się ile miałaby wynosić dopłata z half pension na all in... 4000 PLN XD(tutaj dodam że na TUI to samo w opcji HP kosztuje ~5400 a z all in 5500)

złożyłem reklamację, wylot za 15 dni a oni mają 30dni na rozpatrzenie; poinformowałem uokik, ecc-net i miejskiego rzecznika praw konsumenta we Wrocławiu, gadałem ze znajomym i mówił że mogę powołać się na art. 84 Kodeksu cywilnego oraz art. 4 i 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym