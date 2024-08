No i elegancko. Tak powinno być z każdym kto się nie umie dostosować, w ten sposób odsialibyśmy plewy. A tak w ogóle o polecam poczytać o nim co odwalał. Miał nielegalny pobyt, zbudował sobie szałas w Katowicach, podczas zatrzymania przez SG zachowywał się obscenicznie i obnażał się. W ogóle cyrk, że zamiast go wypieprzyć już we wrześniu 2023 jak go zatrzymali pierwszy raz to zrobili dopiero teraz jak jest burza, do tego Pokaż całość