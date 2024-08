Dawno już jest zapis, ze błędy urzędnicy bedą płacić z własnej kieszeni, pewności nie mam, ale kilka lat temu taki przepis wszedł, tyle, ze chyba jest to przepis martwy

Odszkodowanie słuszne, ale zostanie zapłacone z naszych kieszeni, tak jak 20 milionów dla Komendy za niesłuszne skazanie i wiele innych

Gdyby płacili z własnej, to może byłoby normalniej a tak to wolna amerykanka urzedasów, bo wiedzą, ze ich oszczednosci są bezpieczne