Ze zdumieniem dowiedział się, że pobiera pensję? Za pracę powinno pobierać się wynagrodzenie. To jest rzecz normalna; poprzednicy jak nie chcieli to mogli nie pobierać, ale dowalanie się, że ktoś pobiera jest jakimś absurdem.



Można dywagować czy nie jest za wysoka, można dywagować jak tę funkcję sprawuje, czy nie ma tam patologii, ale robienie afery z samego pobierania wynagrodzenia jest jakimś nieporozumieniem.



Polski Komitet Olimpijski to nie jest LZS Iskra Pierdziszewo z Pokaż całość