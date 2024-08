Nie neguję winy kierowcy, ale kurde, gdyby wychodząc zza autobusu upewniła się jeszcze raz i nie spanikowała, to mogłoby do zdarzenia nie dojść. Dzieciaki zawsze uczulam, że jak wychodzą zza czegokolwiek to mają najpierw wychylić głowę i sprawdzić na ile jest bezpiecznie. Zresztą jak dochodzisz do osi jezdni to zawsze warto sprawdzić jeszcze raz prawą stronę.



No i oczywiście: jak dojeżdżasz autem do przejścia albo miejsca gdzie nie masz widoczności, to do Pokaż całość