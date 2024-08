Jaka ŚCIEMA !!! z tego jeziora poszło 100 ton ryb do niedzieli!!! I nie ma tam NIKOGO z pseudo ekologów. Straż podłączyła dwa urządzonka wodorujące i fajrant. A reszty wgl nie widziałem. Tylko my: wędkarze i mieszkańcy walczymy z tym syfem! Co trzeba niedopilniować w żeby iść siedzieć? Kiedyś dojdzie do tego że ktoś podpisze umowę sprzedaży rzeczypospolitej jakimś kmiotom i już. I też nie pójdzie siedzieć bo za co.