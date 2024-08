Dużo większą lipę odstawił Czang Kaj-szek (ten dobry w wojnie domowej z Chinami, który zbiegł na Tajwan) który rozkazał wysadzić damę na Rzece Żółtej w wyniku czego zginęło (wg. różnych szacunków ) 500k - 1mln ludzi. No ale wiadomo, Chińczyków mnogo, był to ziomek Amerykanów to raczej się o tym nie wspomina ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )