Brat Wojciecha Olejniczaka, byłego szefa SLD i ojciec byłej europosłanki Sylwii Spurek mogą trafić do państwowych spółek. Rada ds. spółek przy Kancelarii Premiera opiniuje kandydatów do rad nadzorczych i zarządów, ale nie ujawnia, do jakich spółek trafią informuje wtorkowa "Rzeczpospolita".