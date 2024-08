Tak się kończy obecność pseudo (zielonych) w rządzie. Polacy tez mają swoich wrogów. Taki Trzask w Warszawie to najgorszy sort sprzedawczyków na rzecz globalnych rozwiązań wprowadzanych przez Klausa Schwaba. Niemcy to motor UE. Jeśli się zatrzyma, to wszyscy w unii to boleśnie odczują.