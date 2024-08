W Porcie Gdynia od 20 lat obecni są Chińczycy. Mają w użytkowaniu wieczystym 20 ha i 550 m nabrzeża. Dzierżawa obowiązuje do 2089 r. Chińska firma Hutchison Ports Poland S.a.r.l. płaci rocznie ok. 300 tys. zł, co jest ułamkiem kwoty, jaką uiszczają inni operatorzy (jest to nawet 30 mln zł).