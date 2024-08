Zdarza mi się przejeżdżać obok. Niestety ale kompletnie to do mnie nie przemawia. Ta koncepcja nie pasuje ani do budynków obok ani do architektury typowo polskiej. Niestety ale planowanie przestrzenne leży i kwiczy, przez co powstają takie dziwadła niespójne z resztą miasta. No ale co się dziwić... Tychy to właśnie taki misz masz wszystkiego, a najwięcej to komunistycznych blokowisk.