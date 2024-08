Z kimś na wykopie miałem dyskusje jacy to Niemcy dobrzy i w ogóle dają najwięcej po Amerykanach. Tylko dają stary sprzęt, który wcale jeszcze nie jest dostarczony w całości, ani nie dostarczają go w odpowiednim czasie.



Jak były pierwsze dni wojny to Niemcy wysłali hełmy. Teraz jakby się przydał niemiecki sprzęt do ofensywy to też go nie ma. Dwulicowe plemię