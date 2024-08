Żydzi zabijają rdzenną ludność Palestyny, a nie uchodźców z zewnątrz. To Żydzi są tam ludnością napływową a Palestyńczycy wewnętrznymi uchodźcami wypędzonymi ze swoich wlasnych domów przez Żydów.Więc ta sytuacja nie ma odniesienia do tego co się dzieje na naszej granicy i de facto usprawiedliwiasz Hamas w strzelaniu do okupanta, który ich najechał.