Jeśli macie opory tak jak ja na początku żeby chodzić z nożem na wypadek ataków psów to uświadomcie sobie że nie bierzecie noża ze złym zamiarem i nie planujecie nikogo skrzywdzić, nóż to zwykle narzędzie jak klucz czy śrubokręt. To nie wy jesteście psychopatą z nożem, psychopatą jest psiarz puszczający luzem bez kagańca agresywne z natury rasy psów, to on jest tym złym wy jesteście ofiarą która ma prawo się bronić.