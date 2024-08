Rozszarpany przez krowe. JPRD co za kraj, a myślałem że kiedyś tam pojade, ale chyba już mi przeszło, do kobiet z qtasami dołączyły wściekłe krowy. Wszystko przez ten pieprzony sadistic.pl. Zawsze chciałem zwiedzić ameryke południową, napatrzyłem się na siccarios na skuterach- #!$%@? nie jade, później afryke - a weź tam jedź jak na co drugim rogu linczują za pomocą opon i benzyny murzyna. Została azja, może pełno rozplackpwanych pieszych i skuterzystów ale Pokaż całość