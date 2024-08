Tja.



Według danych za 2023 rok, polski handel z Chinami jest mocno asymetryczny, z dużą przewagą importu nad eksportem. Eksport z Polski do Chin: Polska eksportowała do Chin towary o wartości około 4,5 miliarda USD. Import z Chin do Polski: Import z Chin do Polski wyniósł około 40 miliardów USD.