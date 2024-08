To, że nastolatek dźgnął kogoś nożem ... to w zasadzie codzienność w Irlandii. Odkąd tu jestem, a to prawie 20 lat, zasadniczo każdego dnia jest taka informacja. Tyle tylko, że nie da się jej przypisać "lekarzom inżynierom". Jak już, to 99% Irlandczycy, Słowacy, Polacy, Litwini, Rumuni. Inną sprawą jest zachowanie wartowników w tych koszarach. Oddali kilka strzałów w powietrze. A zdecydowanie powinni strzelać celnie w napastnika.