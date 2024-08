co za debil... tzn mnie to nie rusza, i ogólnie niespecjalnie sie angażuje w jakiekolwiek obrządki, ale religijni fanatycy, są gwarantem braku tolerancji dla innych religii i utrzymania tego kraju w jego obecnym kształcie.

Jakby mnie nie bawiło klepanie wierszyków i śpiewanie piosenek do Pana z w sukience w pierogu na głowie z karniszem w ręce, to jednak ktoś tych nachodzców musi tłuc, a kto jak nie żołnierze w imię ideii