Co z tego skoro dalek lobbing jest legalny u nich? Teraz mogą poczekac na łapówkę od Google i po temacie.



Dopóki z polityki nie zostana usuniete pieniadze to nie ma mowy o zadnej demokracji. Prawo jest robione pod tego kto więcej zapłaci i w USA widac to jak na dłoni.



Zreszta Trump sam przyznal, ze przez wsparcie Muska bedzie musiał wspierac pojazdy elektryczne xD przeciez to jawna korupcja ale ten retard nawet Pokaż całość