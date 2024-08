Już kiedyś pisałem, niby KO może to poprzeć z PiSem, ale może to być duży cios wizerunkowy, do końca kadencji, a w kampanii to już mocno będzie jechane, że się zgadali z PiSem.

Nawet bym się nie zdziwił jakby zostały rozpisane nowe wybory i że PiS = PO, w tej sytuacji najwięcej by zostały Konfederacja, Lewica, PL2050 (alfabetycznie), więc są ostrożni z tym programem.