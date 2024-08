Faworuzyjcie czarnych i czekoladowych dalej. Cisnijcie rdzennych brytoli za to, że chcą być bezpieczni we własnym kraju. Sama chęć bycia bezpiecznym w UK jest rasistowska, ksenofobiczna i skrajnie prawicowa. Pewnego dnia ludzie po prostu przestaną respektować gówniane prawo i policjanci oraz urzędnicy będą na równi z czarnymi. Będą wrogami, których trzeba wypedzic i #!$%@?. Nie mogę się doczekać tych dni kiedy do czarnych będzie można strzelać, bo będzie to akceptowalne społecznie.