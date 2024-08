Jak pokazuje rynek, te kredyty są szkodliwe społecznie i są niczym innym jak przelewaniem pieniędzy podatników deweloperom i banksterom. To co dzieje się wokół nich, czy to pis-owskiego czy po-wskiego jasno pokazuje, że mamy do czynienia z lobbingiem gdzie ktoś mocno posmarował. A wy dalej się żryjcie między sobą głosując na przemian na te dwie bandy złodziei...