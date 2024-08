Kiedyś jak ludzie pytali skarbówkę jak rozliczać krypto to panie z okienka tylko się śmiały i gadały: "A co to? A po co to komu? A komu to potrzebne? Jakieś śmieszne komputerowe pieniądze. Idź pan i nam głowy pierdołami nie zawracaj."



Teraz jak krypto stały się ogromnym rynkiem z niewyobrażalną kasą to oczywiście już każdy urząd wielce zainteresowany jak regulować i czerpać z tego zyski. Tak działa mafia.