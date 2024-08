SUPER. Pokazują twarz kobiety co "podobno zajumała parę rzeczy w sklepie" a jak z kamer z monitoringów miejskich za dziesiąt tys. nie można poznać ryja przestępcy to jest spoko. Pewnie te tzw. Straże Miejskie, Policje mają kamerki z lat 90'-tych.......

Dodatkowo szukają babki co 1-2 miesiące coś skubnęła a zwykłych bandytów złapać nie potrafią.