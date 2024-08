To co mnie najbardziej rozdupca w aparacie asministracyjno-urzedniczo-skorvysyńskim to to, że oni do każdego obywatela stosują zasadę domniemania kradzieży. Pomimo tego, że gość od 20 lat nie ma prądu i pije wodę że studni, to oni i tak twierdzą, że może brać prąd na lewo i mieć schomikowany jakiś telewizorek czy radyjko ;] Po prostu mierzą ludzi swoją miarą, dlatego każdy dla nich jest potencjalnym kombinatorem ;]