Osobiście uważam że tyle jest książek godnych przeczytania że raczej nie ma wielkiego sensu w czytaniu o kolejnych aferach Kurskiego czy Morawieckiego, co to zmieni w naszym życiu, przecież każdy wie co robili, może jedynie kwestia skali zrobić na kimś wrażenie. Uważam tak o wszystkich tego typu książkach które powstają o prawie każdej opcji politycznej. Niech w końcu rozliczą winnych ci co mogą to teraz robić bo lista jest spora i tyle.