Przecież to logiczne zachowanie na rynku nieruchomości. W styczniu zapowiadają kredyt 0%, na to naklada się naturalna i corocznie zauważalna tendencja do spadku obrotu nieruchomościami w okresie wakacyjnym. Ruch zaczyna się w listopadzie a jeśli na to nałożymy możliwość skorzystania z 0% w styczniu to ludzie wstrzymają się te 3 miesiące i będą składali je w programie. Nic nadzwyczajnego się nie dzieje