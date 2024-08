Śmieszki heheszki ale jest OGROM książek które tak kreują ojców. Zwykła Świnka Peppa gdzie facet to gruby fajtłapa co chwile wołający żonę do pomocy czy jakaś Basia gdzie tata wraca z roboty i zasypia na kanapie bo nie ma na nic siły (kiedy to matka ogarnia cały dom i dwójkę dzieci).



Z jednej strony kobiety walczą o równy podział obowiązków w małżeństwie, z drugiej same nie widzą nic złego w spaczonym obrazie Pokaż całość