Na początku chciałem zakopać bo wiadomo - można się odwołać itd. Tutaj sprawa tak nie wygląda, skazali go już prawomocnie co jest po prostu straszne. Szczególnie że nie miał wcześniejszych wyroków. To są jakieś stalinowskie metody. Facet ma 70 lat, przeprosił po twardym traktowaniu przez trzech byczków. Dostał 2 lata. Prawnik to też nie był jakiś pajac tylko normalny prawnik z renomą. Co za świat.