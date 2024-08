Będzie jak w innych krajach ,które to wprowadziły czyli do dupy. Opakowań podobno nie można gnieść bo ich maszyna nie przyjmie, podobnie z puszkami. Maszyny się zacinają ,tworzą się kolejki, wokół śmierdzi piwem i napojami (bo kto by to panie mył). Może jest gorzej ale za to jest drożej. Fajnie ,że już płacimy więcej za odpady ,ale to i tak za mało. Tymczasem w Indiach do oceanu wywala się śmieciarki jak na Pokaż całość