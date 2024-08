A ci którzy teraz weszli do zarządów spółek skarbu państwa zarabiają mniej?

A może rząd ma mniejsza kadrę teraz? lub TVP w końcu odtajniło zarobki dziennikarzy?

No właśnie nic się nie zmieniło, tylko ludzie się zmienili na stanowiskach i ich rodziny.

Czyli mamy to samo Koryto+ i darmozjadów jak za poprzedników.