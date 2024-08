Kolejny wymyślony artykuł z wymyślonymi bohaterkami, kolejny artykuł postępowych mediów przekazujący Polkom propagandę jakie to z polskich mężczyzn niemyte zwierzęta, nie to co Arabowie i inne nacje. Podobną narrację w stosunku do Polaków stosowali hitlerowcy. No tak, właścicielem Newsweek jest Axel