Rok do rok wzrasta płaca minimalna, przestaliśmy być tani ,przeniosą się gdzieś indziej, przecież to normalne zjawisko. Jeśli by nie chodziło o minimalizowanie kosztów a maksymalny zysk (czyli takie niewolnictwo XXI wieku ) to niemcy francuzi czy kto tam jeszcze,nie przenosił by produkcji ze swoich krajów do krajów tanszych. Przeciez nie o jakość produkcji tu chodzi ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )