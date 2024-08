Szczerze? To odkąd żyję i oglądam IO to prawie na każdych igrzyskach słyszałem narzekanie sportowców na warunki panujące we wioskach olimpijskich. Puszczam to mimo uszu bo to staje się raz że nudne a dwa trzeba brać dużą poprawkę na to, że sportowcy to roszczeniowcy i oczekują luksusów niczym jak w hotelu Hilton. Niestety jak nie masz sponsorów i dużej kasy to nie wynajmiesz sobie hotelu poza wioską jak Iga Świątek tylko musisz Pokaż całość