Całkiem fajna zabawa, najpierw przeczytać komentarze a potem przeczytać artykuł.

I co wychodzi? To co zawsze, 99% komentujących to skończeni idioci, których znowu przerosło czytanie artykułów które komentują.

Otóż, Air New Zealand nie porzuciło celów klimatycznych tylko je zmienili na inne (nie ma informacji jakie).

Do tego, to nie są jakieś narzucone cele, oni sami sobie ustalili taki cel, to linia lotnicza sobie wymyśliła, że ograniczy emisje o 29% do 2030 roku, Pokaż całość