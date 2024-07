Kiedyś jedna Brytyjka stwierdziła przy mnie że nie wie dlaczego Polacy nie lubią komunizmu, przecież to świetny system itd.

Zapytałem jej czy mieszkała kiedyś w państwie komunistycznym, takim w którym był komunizm w klasycznym stylu. No nie mieszkała, ale dużo czytała itd.

A czy kogokolwiek z jej rodziny zabili komuniści za to że nie chciał być komunistą? Uuuu ale zrobiła oczy, nic nie odpowiedziała.

Powiedziałem jej że u mnie dwóch wujków zabili Pokaż całość