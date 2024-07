Nic mu nie zrobią. Bo łatwiej jest #!$%@? 2 tysie komuś kto przyjechał po 0.2 sekundy na czerwonym.



Gdyby chcieli karać to by karali jako usiłowanie zabójstwa. I miała być taka zmiana w prawie.



Zresztą o czym my gadamy jak dalej ustalają czy pieszy ma pierwszeństwo na pasach czy nie po wejściu nowych przepisów rok temu.



To jest dziki kraj.