czasem mam wrażenie, że Ci wszyscy starsi ludzie oszczędzają tą kasę, żeby potem właśnie oddać ją oszustom xD



a tak serio - przykra sprawa, przerabiałam to samo z moją mamą, na szczęście nie doszło do straty kasy, ale moja mama była gotowa przelać 15k dla jakiegoś amerykańskiego żołnierza bo jakaś paczka do Niej jechała... dramat...