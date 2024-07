To jest właśnie obraz lewactwa, WOLNOŚĆ SŁOWA, POGLĄDÓW, ale tylko wtedy kiedy myślisz tak jak my, bo jak masz inne zdanie to cie zniszczymy i zaszczujemy. Ja również byłam nękana tutaj na wykopie przez lewaków, bo zakopałam jakieś znalezisko, prawdopodobnie jednego z nich, bo tak ich to zabolało, że od tamtej pory ciągle oznaczali mnie pod różnymi postami, wyzywali i zgłaszali masowo moje konto przez co dostałam bana na 2 tygodnie, dodałam Pokaż całość