Od dawna powtarzam - oficerka w Wojsku Polskim to stare dziady z czasów komuszych, którzy jedyne co umieją to musztrować podwładnych i męczyć z regulaminu. W razie W poświęca was tak jak ruskie. Oni nawet angielskiego za bardzo nie znają



Na Ukrainie było to samo ale w czasie W trochę się pewnie przewietrzyło bo tam jest potrzeba. U nas cały czas jest potrzeba na utrzymywanie starych dziadów, co drona na oczy nie Pokaż całość