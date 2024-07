Ktoś mówi, że to nic, że wzrośnie do 5-6% w porównaniu do tego co było. Tylko jeśli UE będzie produkować nowe podatki na energię, a tu nie będzie żadnych inwestycji to mamy przepis na wysoką inflację na długo. Chyba, że wzrośnie bezrobocie, ale to i tak będzie się wiązać z biedą.