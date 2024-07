Europejczycy mają wrodzona awersje do ryzyka. Pracowalem z paroma nacjami i na poziomie zarzadzania firmy najchetniej robily by to samo cale zycie. Jak cos dziala i sie sprzedaje to nie ruszaj i nie zmieniaj nawet jak konkurencja robi lepiej xD



Dlatego tez rynek technologii IT tu nie istnieje, bo w USA jest olbrzymi hajs na start upy i inwestycje które mogą się nie udać. W EU nazywają to przepalaniem kasy.