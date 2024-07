Musicie zrozumieć gościa z puszki. Lato, warunki drogowe nie najlepsze, w puszce gorąco, klima nie działa, szrot nie najnowszy, spaliny dostają się do środka auta, ciężko prowadzić. OC drogie, paliwo drożeje, szef dokręca śrubę, koledzy się śmieją, żona w domu krzyczy, wszystko nie tak, i nagle pojawia się on; P-E-D-A-L-A-R-Z! To prawie jak dar od Boga, wymarzony prezent by w końcu pokazać kto tu rządzi na jezdni.