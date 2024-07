Gdyby przełożyć to na rynek polski jest to taka sytuacja, jakby TVN nie otrzymał przedłużenia koncesji KRRiT w 2023. C8 programowo jest TVN-em z poziomem oglądalności TV Puls. We Francji bardzo poważnie traktuje się zapisy koncesyjne, stąd bardzo bogata i zróżnicowana oferta ichniejszego rynku. Regulator kontroluje praktycznie cały rynek, szczególnie telewizję naziemną. Jednakże w tym przypadku nie chodzi o kwestie jakości programowej, lecz jawnie widać, że jest to kwestia polityczna.