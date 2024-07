Jakbym był Ruskim albo Chińczykiem który tylko ogląda propagandę to po zobaczeniu takiego otwarcia bym stwierdził że ten cały zachód to zło i propaganda faktycznie mówi prawdę.



We fragmencie o Unii Europejskiej zamiast pokazać tańczących drag queenow by mogli pokazać przedstawicieli różnych krajów którzy od lat żyją w zgodzie i walczą z przeciwnościami losu. Mogli też pokazać coś na temat poziomu życia we Francji i Europie że mamy tu bogatą kulturę z Pokaż całość