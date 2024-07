"Kristina urodziła się w Międzyrzeczu koło rosyjskiej bazy wojskowej. Do szkoły chodziła w Rosji. Konkretnie to do Szkoły nr 2 w Kalinowce. Sama o tym pisze w internecie. Na rosyjskim portalu""Siostra Kristiny to według jej social mediów Marina Barańczuk. Wśród znajomych Kristiny z ruskiego vkontakte jest Aleksandr Barańczuk, mieszkający w Sankt Petersburgu specjalista od systemów informacyjnych"